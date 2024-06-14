Эдди Хирн: «Давайте признаем, что Гарсия не притворяется. Ему нужна помощь»

Эдди Хирн высказался о поведении Райана Гарсии.

«Конечно, меня это не должно касаться, но кто-то должен помочь Райану. После поединка с он говорил, что все это время играл на публику. Давайте признаем, что он не притворяется. Спустя восемь недель его поведение не изменилось.

Нужно быть настоящим идиотом, чтобы не понимать этого. Люди используют его, зарабатывают на нем деньги. Вокруг Райана слишком много подхалимов. Я считаю, что парню нужна помощь», – сказал промоутер .

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