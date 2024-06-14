Спарринг-партнер Чимаева выложил фото из больничной палаты и отметил Хамзата: «За тягостью наступает облегчение»

Спарринг-партнер Чимаева намекнул на госпитализацию Хамзата.

«За каждой тягостью наступает облегчение», – подписал публикацию в соцсетях спарринг-партнер Хамзата Чимаева Мухаммад Эскирханов, отметив аккаунт средневеса UFC.

Напомним, что 22 июня должен был подраться с в главном бою UFC Saudi Arabia.

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