Спарринг-партнер Чимаева выложил фото из больничной палаты и отметил Хамзата: «За тягостью наступает облегчение»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев UFC Saudi Arabia Бокс/MMA/UFC

Спарринг-партнер Чимаева намекнул на госпитализацию Хамзата.

«За каждой тягостью наступает облегчение», – подписал публикацию в соцсетях спарринг-партнер Хамзата Чимаева Мухаммад Эскирханов, отметив аккаунт средневеса UFC.

Напомним, что 22 июня Хамзат Чимаев должен был подраться с Робертом Уиттакером в главном бою UFC Saudi Arabia.

Чимаев снялся с боя против Уиттакера, Алискеров выйдет на замену (инсайдер Benny P)

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2 комментария
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Хотел 10 раундовый бой с Робом 😂
А на деле опять слетел 🤦🏼‍♂️
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