Спарринг-партнер Чимаева выложил фото из больничной палаты и отметил Хамзата: «За тягостью наступает облегчение»
Спарринг-партнер Чимаева намекнул на госпитализацию Хамзата.
«За каждой тягостью наступает облегчение», – подписал публикацию в соцсетях спарринг-партнер Хамзата Чимаева Мухаммад Эскирханов, отметив аккаунт средневеса UFC.
Напомним, что 22 июня Хамзат Чимаев должен был подраться с Робертом Уиттакером в главном бою UFC Saudi Arabia.
Чимаев снялся с боя против Уиттакера, Алискеров выйдет на замену (инсайдер Benny P)
А на деле опять слетел 🤦🏼♂️