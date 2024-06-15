Стангрит − об уходе с «Матч ТВ»: «Там руководитель не шарил в боксе. Он начал обсуждать бой Конора и Мейвезера, сказав, что Макгрегор мог победить»

Григорий Стангрит рассказал, почему ушел с «Матч ТВ».

«У меня были личные беседы с руководством. Это одна из причин, почему я ушел с «Матч ТВ». Потому что туда пришел человек, который не шарит в боксе. Это конец 2017-го, я отработал на «Матче» почти два года. На первом собрании он нам сказал: «Давайте обсудим бой Мейвезер – Макгрегор. Если бы Макгрегор сделал вот это и вот это, он бы спокойно победил».

После этого я понял, что все катится в никуда: когда человек, который не понимает в боксе, объясняет, что такое бокс... Это уже перебор, из-за которого ушло очень много людей.

Получается, что и зарплаты пошли вниз: их срезали все ниже и ниже. Дошло до того, что эфиров стало очень мало, потому что бокса покупали намного меньше, а количество комментаторов бокса увеличилось. А зарплата складывается именно из количества эфиров. В последние четыре месяца на «Матче» я получал ₽20 тысяч.

Изначально условия были суперсказочными – фиксированные гонорары и выплаты за каждый эфир. В конце 2015-го и начале 2016-го можно было заработать ₽150 тысяч в месяц. Для того времени – нормально. Это не футбольные комментаторы, которые зарабатывали по 300-400 тысяч, а бокс, который не был так популярен.

Потом многим убрали фиксированную часть. Но мы все равно получали хорошие деньги, потому что эфиров было много. А потом количество эфиров настолько сильно сократилось, что уборщики в Останкино зарабатывали больше, чем комментаторы бокса», − сказал журналист в интервью Sports.

«Понял, что на «Матч ТВ» все катится в никуда». Интервью с историком бокса, которого обожает Хабиб