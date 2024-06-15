Стангрит − о Хабибе: «Махачев рассказал мне, что Хабиб каждый день начинал с просмотра с моих обзоров. Для него это было мотивацией»

Григорий Стангрит рассказал о знакомстве с Хабибом Нурмагомедовым.

«Странным образом так сложилось, что я ни к кому не набивался в друзья, а все сами выходили на связь. Например, публиковал у себя в сторис, как смотрит «Легендарные бои». В 2015 году он даже выкладывал нашу совместную фотографию, которую подписал: «Лучший боксерский аналитик России».

Еще в 2014-м мне пришло сообщение в ВК: «Григорий, привет! Нравятся твои обзоры, голос и подача. Мог бы сделать обзор моих боев в UFC?» Увидел, что это Хабиб Нурмагомедов, но подумал, что фейк-аккаунт – потому что таких было сотни. Но потом открыл страницу и увидел около 100 или 200 тысяч подписчиков. Понял, что это настоящий Хабиб Нурмагомедов.

Сказал ему, что у меня есть несколько треков, под которые могу сделать ролики. Я думал, что Emancipator не очень подойдет, и хотел выбрать другую музыку. А он сказал: «Нет, ты что? Только Emancipator, другой вариант вообще не рассматривается». Я собрал стандартный видеообзор под Emancipator, под который делаю почти все выпуски «Легендарных боев».

Потом мы встретились с Хабибом в 2016 или 2017 году. Там был он, и еще несколько бойцов. Ислам рассказал мне, что Хабиб каждый день начинал с просмотра обзора тех боев в – для него это было мотивацией, чтобы продолжать. Так совпало, что он получил травму в 2014-м и не выступал два года», − сказал журналист Григорий Стангрит.

«Понял, что на «Матч ТВ» все катится в никуда». Интервью с историком бокса, которого обожает Хабиб