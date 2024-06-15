Стангрит − о знакомстве с Мейвезером: «Я был кем-то вроде его сопроводителя в Москве. Он мог внезапно вскочить и сказать: «Хочу по магазинам»

Григорий Стангрит рассказал о работе с Флойдом Мейвезером.

«Знакомство с Мейвезером началось с первого мастер-класса в конце сентября-2014, куда его пригласила Академия бокса. Помню, как ее руководитель Олег Жадобин позвонил мне вечером: «Слушай, а ты мог бы завтра приехать? У нас будет встреча с человеком из мира бокса. Он достаточно известный, но нам нужен переводчик». Я ответил: «У меня уже есть дела. Наверное, не получится». Через час он перезвонил: «Может, все-таки приедешь? Человек, с которым надо поработать – » – «Понятно, завтра я свободен».

Уже после работы переводчиком я стал для Мейвезера вроде персонального сопроводителя. Флойд мог лежать и делать вид, что засыпает, а потом вскочить: «Все, хочу по магазинам».

Помню, в марте-2017 Флойд приехал рано утром в отель. Тогда мы разъехались по домам и договорились встретиться после обеда. Я уехал домой, поставил будильник, лег спать. Проснулся, а там куча звонков и СМС: «Ты где?» Оказалось, Флойду стало скучно, поэтому он захотел погулять. Я быстро оделся и поехал в отель. Гуляли по Красной площади, зашли в ГУМ», − сказал журналист .

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