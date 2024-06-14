Сергей Павлович: «Моя цель – быть лучшим из лучших. Не остановлюсь, пока не достигну вершины»

Сергей Павлович выложил пост перед боем с Александром Волковым.

«Октагон – это мое поле битвы, а каждый поединок – возможность продемонстрировать свою силу, выносливость и мастерство. Каждая тренировка – шаг к совершенству, каждый удар – выражение моей преданности и решимости.

Я готов к любому вызову, потому что внутри меня горит пламя победы. Моя цель – быть лучшим из лучших, и я не остановлюсь, пока не достигну вершины. Моя жизнь – это бой, и я рожден для того, чтобы побеждать», – написал в социальных сетях тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Поединок между Павловичем и пройдет 22 июня на турнире UFC Saudi Arabia.

Первый турнир UFC в Саудовской Аравии: Чимаев снялся с главного боя, Павлович встретится с Волковым

Павлович пожаловался на жару в Эр-Рияде: «Садишься в машину, а там будто печка»