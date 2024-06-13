Павлович пожаловался на жару в Эр-Рияде: «Садишься в машину, а там будто печка»

Сергей Павлович рассказал о жаркой погоде в Эр-Рияде.

«Жара в Эр-Рияде − что-то невероятное! Садишься в машину, а там будто в печке. Постоянно приходится ждать, пока кондиционер справится с этой раскаленной атмосферой. Такая вот наша повседневная реальность в данный момент», − написал в соцсетях тяжеловес UFC Сергей Павлович.

22 июня Павлович подерется с на турнире UFC Saudi Arabia.

Павлович прибыл в Саудовскую Аравию. Бой с Волковым через 13 дней