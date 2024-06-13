Павлович пожаловался на жару в Эр-Рияде: «Садишься в машину, а там будто печка»

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Александр Волков Сергей Павлович UFC Saudi Arabia Павлович − Волков Бокс/MMA/UFC

Сергей Павлович рассказал о жаркой погоде в Эр-Рияде.

«Жара в Эр-Рияде − что-то невероятное! Садишься в машину, а там будто в печке. Постоянно приходится ждать, пока кондиционер справится с этой раскаленной атмосферой. Такая вот наша повседневная реальность в данный момент», − написал в соцсетях тяжеловес UFC Сергей Павлович.

22 июня Павлович подерется с Александром Волковым на турнире UFC Saudi Arabia.

Павлович прибыл в Саудовскую Аравию. Бой с Волковым через 13 дней

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3 комментария
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Ну для его противника такая погода тоже непривычная
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Ответ Арни Терминатор
все,уже салому стелит))
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Ответ Сергей Осипов
Комментарий удален модератором
в сентябре пойду
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