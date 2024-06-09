Павлович прибыл в Саудовскую Аравию. Бой с Волковым через 13 дней

Сергей Павлович приехал в Саудовскую Аравию на бой с Александром Волковым.

«Только что прилетел с командой в Эр-Рияд. Продолжим подготовку уже здесь. 10 утра уже 41 градус тепла. Обещают до 50. Отличная погода. Всем хорошего дня!» − написал в телеграм-канале тяжеловес UFC Сергей Павлович.

Напомним, что в последний раз Павлович дрался в ноябре-2023, когда его нокаутировал Том Аспиналл в бою за временный пояс UFC в тяжелом весе.

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