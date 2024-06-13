Конор поставил на победу Испании на Евро: «Вамос! Отличный подарок Маку на день рождения»

Теги Сборная Испании по футболу UFC Евро-2024 MMA Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор считает, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы..

«Вамос, Испания! Легкие деньги, ставлю на вашу победу на чемпионате Европы. Отличный подарок мне на день рождения», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.

Сборная Испании сыграет в группе «В» чемпионата Европы с командами Италии, Хорватии и Албании. Финал Евро-2024 состоится 14 июля.

Испания наряду с Германией − самая титулованная команда в истории чемпионатов Европы с тремя титулами (1964, 2008, 2012).

Факты обо всех 622 игроках Евро-2024. ДА, ОБО ВСЕХ!

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Блиин говорят Хамзат выбыл с боя
0
0
0
там Чимай слетел с боя ,опять воздуха напускал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий