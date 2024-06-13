Конор поставил на победу Испании на Евро: «Вамос! Отличный подарок Маку на день рождения»
Конор Макгрегор считает, что сборная Испании выиграет чемпионат Европы..
«Вамос, Испания! Легкие деньги, ставлю на вашу победу на чемпионате Европы. Отличный подарок мне на день рождения», − написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор.
Сборная Испании сыграет в группе «В» чемпионата Европы с командами Италии, Хорватии и Албании. Финал Евро-2024 состоится 14 июля.
Испания наряду с Германией − самая титулованная команда в истории чемпионатов Европы с тремя титулами (1964, 2008, 2012).