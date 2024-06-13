Хабиб − о статусе тренера: «В конце тренировок хочется помериться силами с молодыми»

Хабиб Нурмагомедов рассказал, как изменилось расписание тренировок после ухода из спорта.

«Со временем расписание тренировок поменялось. Сперва прихожу и делюсь знаниями, но в конце все-таки хочется помериться силами с молодыми!» − написал в соцсетях бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, что Хабиб завершил карьеру бойца осенью-2020 в статусе непобежденного чемпиона UFC. Затем Нурмагомедов стал тренером, но в конце 2022 года перестал секундировать бойцов своей команды. 2 июня Хабиб вернулся в угол Ислама Махачева во время боя с Дастином Порье.

Хабиб рассказал о распорядке Махачева в день боя с Порье: «30-минутная тренировка утром, завтрак и сон»

Порье сравнил Нурмагомедова и Махачева: «Хабиб сильнее, но удушение Ислама похоже на тиски»