Стрикленд объяснил, почему будет ждать титульный бой: «Я заплатил за это боем с Костой»

Шон Стрикленд считает, что он должен драться за титул UFC в среднем весе.

«Я − претендент №1. Я заплатил за это боем с Костой. Если нужно ждать, буду ждать. Но вам всем нужно по восемь месяцев на подготовку.

Соберитесь уже и выходите в клетку, кучка девчонок», − написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд.

Стрикленд заявил, что примет только бой за пояс: «Пришло время сидеть и ждать»

Коста − об ударах Стрикленда ногами в конце боя: «Шон, не знал, что ты каратист. Научи меня этой технике»