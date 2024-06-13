Стрикленд объяснил, почему будет ждать титульный бой: «Я заплатил за это боем с Костой»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Шон Стрикленд считает, что он должен драться за титул UFC в среднем весе.

«Я − претендент №1. Я заплатил за это боем с Костой. Если нужно ждать, буду ждать. Но вам всем нужно по восемь месяцев на подготовку.

Соберитесь уже и выходите в клетку, кучка девчонок», − написал в соцсетях средневес UFC Шон Стрикленд.

Стрикленд заявил, что примет только бой за пояс: «Пришло время сидеть и ждать»

Коста − об ударах Стрикленда ногами в конце боя: «Шон, не знал, что ты каратист. Научи меня этой технике»

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