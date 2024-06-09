Коста − об ударах Стрикленда ногами в конце боя: «Шон, не знал, что ты каратист. Научи меня этой технике»

Пауло Коста пошутил об ударах Шона Стрикленда ногами в конце их боя на UFC 302.

«Черт, Шон ты меня обманул. Не знал, что ты каратист, пока не увидел эти удары ногами за пять секунд до конца последнего раунда. Научи меня этой технике», − написал в соцсетях средневес UFC Пауло Коста.

Напомним, что Стрикленд победил Косту раздельным решением судей на UFC 302.

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