Коста − об ударах Стрикленда ногами в конце боя: «Шон, не знал, что ты каратист. Научи меня этой технике»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Пауло Коста Шон Стрикленд Бокс/MMA/UFC

Пауло Коста пошутил об ударах Шона Стрикленда ногами в конце их боя на UFC 302.

«Черт, Шон ты меня обманул. Не знал, что ты каратист, пока не увидел эти удары ногами за пять секунд до конца последнего раунда. Научи меня этой технике», − написал в соцсетях средневес UFC Пауло Коста.

Напомним, что Стрикленд победил Косту раздельным решением судей на UFC 302.

Имавов хочет реванш со Стриклендом: «Я бы хотел сразиться с Шоном в Париже»

Стрикленд заявил, что примет только бой за пояс: «Пришло время сидеть и ждать»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий