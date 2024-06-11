Рой Джонс считает, что Усик победит Фьюри в реванше: «Тайсон умен и исправит ошибки, но Александр снова выиграет»
Рой Джонс считает, что Тайсон Фьюри снова проиграет Александру Усику.
«Не думаю, что Фьюри может выиграть в реванше. Это может случиться, но я увидел одну вещь в первом бою − Александр понял, что может пробить Фьюри.
Маленький парень знает, что может пробить здоровяка. Усик будет фаворитом в реванше. Фьюри умен, он исправит ошибки, но Александр снова победит.
Сможет ли Фьюри нокаутировать Усика? Нет, я так не думаю. Да, Тайсон нокаутировал Уайлдера, но Александр − это другой зверь», − сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.
Напомним, что Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.
Тайсон Фьюри напился и не мог стоять на ногах – его выгнали из бара. Уже не первый раз