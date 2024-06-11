Рой Джонс считает, что Усик победит Фьюри в реванше: «Тайсон умен и исправит ошибки, но Александр снова выиграет»

Теги Рой Джонс-младший тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Бокс/MMA/UFC

Рой Джонс считает, что Тайсон Фьюри снова проиграет Александру Усику.

«Не думаю, что Фьюри может выиграть в реванше. Это может случиться, но я увидел одну вещь в первом бою − Александр понял, что может пробить Фьюри.

Маленький парень знает, что может пробить здоровяка. Усик будет фаворитом в реванше. Фьюри умен, он исправит ошибки, но Александр снова победит.

Сможет ли Фьюри нокаутировать Усика? Нет, я так не думаю. Да, Тайсон нокаутировал Уайлдера, но Александр − это другой зверь», − сказал бывший чемпион мира по боксу Рой Джонс.

Напомним, что Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

Тайсон Фьюри напился и не мог стоять на ногах – его выгнали из бара. Уже не первый раз

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий