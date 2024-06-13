Перейра − об Адесанье: «После боев со мной он изменился»
Алекс Перейра считает, что Исраэль Адесанья изменился.
«Если честно, то я говорил, что бой со Стриклендом будет для него тяжелым. И глядя на то, как все сложилось, мне кажется, что Исраэль изменился после боев со мной.
Я не хочу сказать, что он уже не тот, но он действует немного иначе, так что я даже не знаю, чего ожидать от его возвращения», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, дважды дравшийся с Адесаньей за титул в среднем весе: у соперников по одной победе нокаутом.
Перейра рассчитывает подраться на UFC 305: «Бой в Перте был бы фантастикой. Я чувствую всеобщую любовь»
Али Абдель-Азиз: «Перейра хорош, но Анкалаев − лучший полутяжеловес UFC»