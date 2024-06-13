Перейра − об Адесанье: «После боев со мной он изменился»

Алекс Перейра считает, что Исраэль Адесанья изменился.

«Если честно, то я говорил, что бой со будет для него тяжелым. И глядя на то, как все сложилось, мне кажется, что изменился после боев со мной.

Я не хочу сказать, что он уже не тот, но он действует немного иначе, так что я даже не знаю, чего ожидать от его возвращения», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе , дважды дравшийся с Адесаньей за титул в среднем весе: у соперников по одной победе нокаутом.

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