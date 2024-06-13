Перейра − об Адесанье: «После боев со мной он изменился»

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Шон Стрикленд Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра считает, что Исраэль Адесанья изменился.

«Если честно, то я говорил, что бой со Стриклендом будет для него тяжелым. И глядя на то, как все сложилось, мне кажется, что Исраэль изменился после боев со мной.

Я не хочу сказать, что он уже не тот, но он действует немного иначе, так что я даже не знаю, чего ожидать от его возвращения», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра, дважды дравшийся с Адесаньей за титул в среднем весе: у соперников по одной победе нокаутом.

Перейра рассчитывает подраться на UFC 305: «Бой в Перте был бы фантастикой. Я чувствую всеобщую любовь»

Али Абдель-Азиз: «Перейра хорош, но Анкалаев − лучший полутяжеловес UFC»

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий