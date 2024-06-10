Перейра рассчитывает подраться на UFC 305: «Бой в Перте был бы фантастикой. Я чувствую всеобщую любовь»

Теги UFC MMA Алекс Перейра UFC 305 Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра хочет провести следующий бой в августе.

«Бой в Перте был бы фантастикой, особенно сейчас, когда я чувствую тепло от всех фанатов и обыкновенных людей.

Представьте, что я подерусь на UFC 305. Мне бы очень этого хотелось», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, турнир UFC 305 состоится 18 августа в Перте (Австралия).

Перейра – о комментариях Хилла про поражение на UFC 300: «Прошло уже почти два месяца. Видимо, он только очнулся после нокаута»

Прохазка подписал контракт на следующий бой в UFC, но отказался называть соперника

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
И добавил - с кем угодно, только не с Анкаланвым
+3
-1
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий