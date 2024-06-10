Перейра рассчитывает подраться на UFC 305: «Бой в Перте был бы фантастикой. Я чувствую всеобщую любовь»
Алекс Перейра хочет провести следующий бой в августе.
«Бой в Перте был бы фантастикой, особенно сейчас, когда я чувствую тепло от всех фанатов и обыкновенных людей.
Представьте, что я подерусь на UFC 305. Мне бы очень этого хотелось», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.
Напомним, турнир UFC 305 состоится 18 августа в Перте (Австралия).
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