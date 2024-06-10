Перейра рассчитывает подраться на UFC 305: «Бой в Перте был бы фантастикой. Я чувствую всеобщую любовь»

Алекс Перейра хочет провести следующий бой в августе.

«Бой в Перте был бы фантастикой, особенно сейчас, когда я чувствую тепло от всех фанатов и обыкновенных людей.

Представьте, что я подерусь на UFC 305. Мне бы очень этого хотелось», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, турнир UFC 305 состоится 18 августа в Перте (Австралия).

Перейра – о комментариях Хилла про поражение на UFC 300: «Прошло уже почти два месяца. Видимо, он только очнулся после нокаута»

Прохазка подписал контракт на следующий бой в UFC, но отказался называть соперника