Жозе Альдо: «Я хотел подраться с Сэндхагеном и Сехудо, но они отказались»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Жозе Альдо Доминик Круз Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Жозе Альдо назвал трех бойцов, с которыми мог подраться на UFC 301.

«Я просил поединок с Кори Сэндхагеном, но он был травмирован. Перед этим я написал Генри Сехудо. Но он сказал, что будет делать операцию на плече. Был вариант и с Домиником Крузом, но я начал с Генри.

Я был готов драться с Сехудо в любое время. Но он отказался из-за операции», – заявил экс-чемпион UFC Жозе Альдо.

Напомним, Альдо победил единогласным решением судей Джонатана Мартинеса (30-27, 30-27, 30-27) в соглавном бою UFC 301.

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