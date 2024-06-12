Порье – о Махачеве: «Его стиль – самый сложный для меня. Ислам – чемпион. Он был сильным, смелым и жестким»
Дастин Порье оценил уровень Ислама Махачева.
«Я знал, что это будет тяжелый бой. Стиль Махачева – самый сложной для меня. Такие ребята стараются держать медленный темп и пытаются перевести вас в партер. Для меня лучше драка.
Ислам был таким, каким я ожидал его увидеть. Он чемпион. Я знал, что это будет жесткий, сильный и смелый соперник. Вы не окажетесь на его месте, не владея этими качествами», – признался боец UFC Дастин Порье.
Порье заявил, что жена уговаривала его отказаться от боя с Махачевым: «Я сломал ребро в лагере, и Джоли просила меня остановиться»
Порье заявил, что был готов завершить карьеру в случае победы над Махачевым: «Я бы положил пояс и перчатки в центр клетки»