Порье – о Махачеве: «Его стиль – самый сложный для меня. Ислам – чемпион. Он был сильным, смелым и жестким»

Дастин Порье оценил уровень Ислама Махачева.

«Я знал, что это будет тяжелый бой. Стиль Махачева – самый сложной для меня. Такие ребята стараются держать медленный темп и пытаются перевести вас в партер. Для меня лучше драка.

Ислам был таким, каким я ожидал его увидеть. Он чемпион. Я знал, что это будет жесткий, сильный и смелый соперник. Вы не окажетесь на его месте, не владея этими качествами», – признался боец UFC Дастин Порье.

Порье заявил, что жена уговаривала его отказаться от боя с Махачевым: «Я сломал ребро в лагере, и Джоли просила меня остановиться»

Порье заявил, что был готов завершить карьеру в случае победы над Махачевым: «Я бы положил пояс и перчатки в центр клетки»