Порье – о Махачеве: «Его стиль – самый сложный для меня. Ислам – чемпион. Он был сильным, смелым и жестким»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье оценил уровень Ислама Махачева.

«Я знал, что это будет тяжелый бой. Стиль Махачева – самый сложной для меня. Такие ребята стараются держать медленный темп и пытаются перевести вас в партер. Для меня лучше драка.

Ислам был таким, каким я ожидал его увидеть. Он чемпион. Я знал, что это будет жесткий, сильный и смелый соперник. Вы не окажетесь на его месте, не владея этими качествами», – признался боец UFC Дастин Порье.

Порье заявил, что жена уговаривала его отказаться от боя с Махачевым: «Я сломал ребро в лагере, и Джоли просила меня остановиться»

Порье заявил, что был готов завершить карьеру в случае победы над Махачевым: «Я бы положил пояс и перчатки в центр клетки»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Дастину уважуха !!! Отчаянный, сильный и смелый боец! Он всегда высказывался корректно о Россиянах , которые побеждали его в честных и конкурентных боях !!! Бриллиант ты настоящий воин!!!
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий