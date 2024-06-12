Джонс – Рейесу: «Я не хочу, чтобы ты сомневался в моей победе. Ты упустил шанс. В нашем поединке ты просто выживал»

Теги UFC MMA Джон Джонс Доминик Рейес Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс считает, что уверенно победил Доминика Рейеса.

«Доминик, я не хочу, чтобы ты сомневался во мне или судьях. Посмотри, как ты дрался. Ты упустил свой шанс, не воспользовавшись своими сильными сторонами. Чем быстрее ты это осознаешь, тем скорее станешь более совершенным бойцом.

Доминик годами тренировался, чтобы победить меня. Он говорил, что я всегда был его целью с самого первого дня. У него был шанс. Бой закончился тем, что он просто выживал», – написал в соцсетях Джон Джонс.

Напомним, в феврале 2020-го года Джонс победил Рейеса единогласным решением судей.

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Джонс признался, что едва не сдался в бою с Рейесом: «Я сказал себе: «Ничего страшного, если проиграю, у меня была такая карьера»

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7 комментариев
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Ага, видели мы кто первые 3 раунда бегал
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Джонс без сомнения велик, но когда в полутяжах пошли соперники его габаритов, то у него в последних трех поединках три унылые победы решениями, одно раздельным, против Рейеса очень спорная, а затем три года готовился к переходу в тяжелый вес,
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Стеройдный химик проиграл в чистую этот бой ,Рейес сделал достаточно для претендента чтобы забрать титул
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Если бы Джони сам в это верил, ему не нужно было бы вообще что-либо говорить об этом) но в этом бою чистейшие 3-2
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Густафссон в первом бою и Реейс куда лучше себя показали в бою с джонсом, чем тот же сехудо с деметриусом, но при этом как мы видим получились диаметрально противоположные решения.
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Ответ Бониффаций
Смотрел бой в прямом эфире, на самом деле казалось, что Рейеса обокрали. После повторного просмотра сомнения исчезли, Джонс заслужено победил.
Надо бы тоже пересмотреть тот бой.
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