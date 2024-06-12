Джонс – Рейесу: «Я не хочу, чтобы ты сомневался в моей победе. Ты упустил шанс. В нашем поединке ты просто выживал»

Джон Джонс считает, что уверенно победил Доминика Рейеса.

«Доминик, я не хочу, чтобы ты сомневался во мне или судьях. Посмотри, как ты дрался. Ты упустил свой шанс, не воспользовавшись своими сильными сторонами. Чем быстрее ты это осознаешь, тем скорее станешь более совершенным бойцом.

Доминик годами тренировался, чтобы победить меня. Он говорил, что я всегда был его целью с самого первого дня. У него был шанс. Бой закончился тем, что он просто выживал», – написал в соцсетях Джон Джонс.

Напомним, в феврале 2020-го года Джонс победил Рейеса единогласным решением судей.

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Джонс признался, что едва не сдался в бою с Рейесом: «Я сказал себе: «Ничего страшного, если проиграю, у меня была такая карьера»