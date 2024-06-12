О’Мэлли – о бое с Двалишвили: «Подеремся в этом году. Надеюсь, что на UFC 306. Второй вариант – в декабре в Лас-Вегасе»

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Мераб Двалишвили UFC 306 Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли назвал возможные даты поединка с Мерабом Двалишвили.

«Бой с Двалишвили будет в этом году. К сожалению, у меня нет конкретной даты. В UFC сказали, что хотят встретиться со мной в конце месяца.

Все еще надеюсь, что мы подеремся на арене «Сфера» (турнир UFC 306, запланированный на 14 сентября – примечание Sports). Если нет, то можно в декабре в Лас-Вегасе», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли.

Стерлинг − о проигрыше О’Мэлли: «Шон был лучше в тот вечер, но меня коробит то, что этот бой не был полноценным»

Поединок О’Мэлли объявят в конце июня. Скорее всего, он подерется с Двалишвили в сентябре или декабре (MMA Fighting)

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