О’Мэлли – о бое с Двалишвили: «Подеремся в этом году. Надеюсь, что на UFC 306. Второй вариант – в декабре в Лас-Вегасе»

Шон О’Мэлли назвал возможные даты поединка с Мерабом Двалишвили.

«Бой с Двалишвили будет в этом году. К сожалению, у меня нет конкретной даты. В UFC сказали, что хотят встретиться со мной в конце месяца.

Все еще надеюсь, что мы подеремся на арене «Сфера» (турнир UFC 306, запланированный на 14 сентября – примечание Sports). Если нет, то можно в декабре в Лас-Вегасе», – заявил чемпион UFC Шон О’Мэлли.

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Поединок О’Мэлли объявят в конце июня. Скорее всего, он подерется с Двалишвили в сентябре или декабре (MMA Fighting)