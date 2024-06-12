Адесанья заявил, что не нуждается в титулах: «Я иду за головами»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья заявил, что не планирует драться за пояса UFC.

«Люди часто мне пишут: «Надеюсь, ты вернешь себе пояс».

У меня есть пояса. Мне они больше не нужны. Я иду за головами», – заявил экс-чемпион UFC Исраэль Адесанья.

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3 комментария
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Гладиатор с накрашенными ногтями !!!
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У Исраэля уже нет бойцовского голода он уже оставил за собой великое наследие, он просто хочет драться ради своего удовольствие
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