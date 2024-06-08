Джейкоби – о Перейре: «В среднем весе есть много парней, способных победить его»

Дастин Джейкоби не считает Алекса Перейру непобедимым.

«Я большой поклонник Алекса Перейра, но в среднем весе есть много парней, способных победить его.

Возможно, сейчас он один из лучших ударников планеты, Его левый хук просто невероятный. Но вы не можете сказать, будто нет парня вроде Хамзата Чимаева, который может просто зайти в клетку, схватить и бросить Алекса», – заявил боец UFC Дастин Джейкоби.

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