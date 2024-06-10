Перейра – о комментариях Хилла про поражение на UFC 300: «Прошло уже почти два месяца. Видимо, он только очнулся после нокаута»

Теги UFC MMA Алекс Перейра Джамал Хилл Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра высказался о комментариях Джамала Хилла про их бой.

«Честно говоря, я не понимаю, почему Джамал сейчас говорит об этом. Прошло уже почти два месяца. Обычно люди реагируют сразу, но, возможно, он только очнулся после нокаута», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Напомним, Перейра нокаутировал Джамала Хилла в первом раунде в главном событии турнира UFC 300.

Хилл обвинил рефери в поражении Перейре: «Он приказал остановиться – я послушался, а вот Алекс продолжил сближаться»

Хилл хочет реванш с Перейрой: «Я усыплю его»

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2 комментария
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Перейра читает комментарии на спортсе?))
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