Панухэле Сориано: «Во время лагеря я чувствовал себя Хабибом. Представлял, что ношу папаху и говорю на дагестанском. Потом осознал, что уже не понимаю, кто я»

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Панухэле Сориано признался, что во время лагеря считал себя Хабибом.

«Во время тренировочного лагеря я испытывал колоссальное давление! Каждый день я думал, могу ли все еще заниматься ММА, получится ли у меня справиться с этим.

Мне казалось, что я Хабиб [Нурмагомедов]. Я представлял, что ношу папаху и говорю на дагестанском. Я уже не понимал, кто я на самом деле», – признался Панухэле Сориано.

Напомним, Сориано победил единогласным решением Мигеля Баэсу на турнире UFC on ESPN 57.

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