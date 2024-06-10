Брунно Феррейра вызвал Бо Никала: «Вы увидели мою силу в UFC. Вперед»

Брунно Феррейра хочет подраться с Бо Никалом.

«Вы увидели мою силу в UFC, но я – выходец из дзюдо. Много раз говорил, как я хорош в этом. У меня черный пояс по дзюдо и опыт выступлений за сборную Бразилии. Я хочу бросить вызов UFC. Ребята, что вы думаете о дзюдо против борьбы? Вперед, Бо Никал», – заявил боец UFC Брунно Феррейра.

Напомним, Феррейра нокаутировал Дастина Штольцфуса в первом раунде поединка на UFC on ESPN 57. Победа принесла бразильцу дополнительные $50 тысяч за приз «Лучшее выступление вечера».

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