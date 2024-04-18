Бо Никал – Чимаеву: «Хотел бы спросить: «Эй, с кем ты дрался при счете 5-0, братан?» Разорвал бы его как тряпку»

Бо Никал считает, что легко бы победил Хамзата Чимаева.

«Хотел бы спросить: «Эй, с кем ты дрался при счете 5-0, братан [победил Икрама Алискерова нокаутом]? Со случайным чуваком в Европе? Я дерусь в UFC на UFC 300, так что это другой уровень.

Думаю, людям просто нужно узнать меня получше. Чем лучше они меня узнают, тем больше поймут, что я тот самый парень и никто ничего с этим не поделает.

Не удивлюсь, что когда мы будем драться, то я буду фаворитом с коэффициентом -1000, как и против всех остальных парней. Думаю, сделаю с ним то же самое, что и с прошлым соперником: повалю на землю, разорву как тряпку и буду швырять в стороны», – сказал боец UFC Бо Никал.

На UFC 300 Никал победил Коди Брандейджа удушающим во втором раунде. В UFC он идет на рекорде 3-0.

Чимаев – о выступлении Никала на UFC 300: «Полная ерунда»