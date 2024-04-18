Бо Никал – Чимаеву: «Хотел бы спросить: «Эй, с кем ты дрался при счете 5-0, братан?» Разорвал бы его как тряпку»

Теги UFC MMA Хамзат Чимаев Бо Никал Бокс/MMA/UFC

Бо Никал считает, что легко бы победил Хамзата Чимаева.

«Хотел бы спросить: «Эй, с кем ты дрался при счете 5-0, братан [победил Икрама Алискерова нокаутом]? Со случайным чуваком в Европе? Я дерусь в UFC на UFC 300, так что это другой уровень.

Думаю, людям просто нужно узнать меня получше. Чем лучше они меня узнают, тем больше поймут, что я тот самый парень и никто ничего с этим не поделает.

Не удивлюсь, что когда мы будем драться, то я буду фаворитом с коэффициентом -1000, как и против всех остальных парней. Думаю, сделаю с ним то же самое, что и с прошлым соперником: повалю на землю, разорву как тряпку и буду швырять в стороны», – сказал боец UFC Бо Никал.

На UFC 300 Никал победил Коди Брандейджа удушающим во втором раунде. В UFC он идет на рекорде 3-0.

Чимаев – о выступлении Никала на UFC 300: «Полная ерунда»

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9 комментариев
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Ответ Ojer
Этот случайный человек давно вызывает Бо Никала, попробуй побей)
да он только в твиттере всех и вызывает) Уитакер его разматает как тузик грелку
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Ответ UseR
да он только в твиттере всех и вызывает) Уитакер его разматает как тузик грелку
Речь об Алискерове (тот самый случайный человек, с которым дрался Хамзат в пятом бою в карьере)
+7
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Этот случайный человек давно вызывает Бо Никала, попробуй побей)
+6
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Они уже дрались в другой лиге, выиграл Чимаев нокаутом!
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Пошла жара) жду их бой)
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Комментарий удален модератором
Кто такой этот Бо, который никал?
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При всей моей "нейтральности" к Хамзатке, многие забывают тут: а) как минимум Чимаев не даст себя легко повалить и заберет силы у Никала б) Чимайка с ударом, отразив пару проходов в ноги, и попав с рук - вполне может удосрочить, все таки нормально челюсть Никала не проверяли еще
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Ответ Brigande
У случайного человека хватает навыков и сердца , чтобы потенциально и чемпионом быть в этом весе . Никалу не плохо бы случайного человека вызвать , вот была бы потеха . У Хамзата плохо с бензобаком , но на раунд его точно хватит , а за этот раунд он вполне может размазать это американское чудо . Другое дело , если не сможет финишировать , тогда появится варианты для Бо.
Бо Усмана бы тоже затаскал, не сомневаюсь даже. Я к тому, что Чимаев не смог бы так легко бороть и скручивать Бо, американец все-таки очень крутой борец.
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