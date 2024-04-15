Бо Никал – о следующем сопернике: «Эрнандес или Копылов»
Бо Никал назвал Романа Копылова возможным соперником на следующий бой.
«Мой следующий соперник? Энтони Эрнандес – парень, с которым я мог бы подраться. С Романом Копыловым мог бы получиться отличный бой.
Если вам посчастливилось получить приглашение на бой со мной, просто будьте благодарны и подпишите контракт», – заявил боец UFC Бо Никал.
Напомним, Никал победил Коди Брандэйджа удушающим приемом во втором раунде поединка на UFC 300.
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