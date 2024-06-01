Гарсия поддержал Трампа на фоне новостей об обвинительном вердикте суда по уголовному преступлению: «Так выглядит новый президент. Он все равно победит»

Райан Гарсия поддержал Дональда Трампа после обвинительного вердикта суда.

«Так выглядит новый президент. Он все равно победит. Просто смотрите», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Райан Гарсия.

Жюри присяжных Нью-Йорка признало Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам по делу о махинациях с финансовыми документами.

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