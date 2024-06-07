Мовсар Евлоев: «Стерлинг говорит, что будет готов не раньше октября. Я не могу ждать его»
Мовсар Евлоев сообщил, что не смог договориться с Алджамейном Стерлингом о бое.
«После всех громких слов Стерлинг признался, что будет готов не раньше октября. Я не могу просто сидеть и ждать его. Я готов выйти в октагон уже в июле.
Соглашусь драться с любым, кто считает, что у него есть шансы против меня. Неужели нет никого, кто готов принять вызов?» – написал в социальных сетях боец полулегкого веса Мовсар Евлоев.
Стерлинг – Евлоеву: «Подпиши контракт, когда его пришлют, чтобы я мог получить титульный бой»
Евлоев – Стерлингу: «Хочу побыстрее тебя прикончить и перейти к реальным испытаниям»
сколько мне заплатят?
Подерётся как раз не раньше октября.