О’Мэлли − о конфликте с Конором: «Я пытался возненавидеть его, но не смог»

Шон О’Мэлли заявил, что разрешил конфликт с Конором Макгрегором.

«Конфликт с Конором? Да, мы пообщались. Я пытался его возненавидеть, делал это несколько дней.

Но у меня ничего не вышло, я все еще его фанат. Ребят, Конор − чертовски крутой мужик», − сказал чемпион в легчайшем весе Шон О’Мэлли.

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