Кроуфорд − о победе Усика: «Лучше проявить к нему уважение, он претендент на первое место в рейтинге P4P»
Теренс Кроуфорд заявил, что Александр Усик претендует на звание лучшего боксера в мире.
«Ребят, вам лучше проявить уважение к Усику. Он определенно претендует на звание лучшего бойца P4P. Я не хейтер, Александр победил человека из другого дивизиона. Салют, брат!» − написал в соцсетях чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
«Усик – самый опасный человек планеты». А вы ожидали, что Фьюри проиграет?
Был абсолютом в 1-м тяжёлом, а теперь в тяжах – феноменально