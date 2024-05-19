Кроуфорд − о победе Усика: «Лучше проявить к нему уважение, он претендент на первое место в рейтинге P4P»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Теренс Кроуфорд бокс Бокс/MMA/UFC

Теренс Кроуфорд заявил, что Александр Усик претендует на звание лучшего боксера в мире.

«Ребят, вам лучше проявить уважение к Усику. Он определенно претендует на звание лучшего бойца P4P. Я не хейтер, Александр победил человека из другого дивизиона. Салют, брат!» − написал в соцсетях чемпион мира по боксу в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

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2 комментария
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Не претендент, а заслуженный номер 1
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Он и есть номер один
Был абсолютом в 1-м тяжёлом, а теперь в тяжах – феноменально
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