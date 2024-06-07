Волкановски – о наборе массы перед боем с Махачевым: «Это был настоящий кошмар»

Теги UFC MMA Ислам Махачев Александр Волкановски Махачев – Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски рассказал о наборе массы перед боем с Исламом Махачевым.

«Я понял, что весогонка – это легкотня, если сравнивать ее с набором веса. Количество еды, которое мне приходилось употреблять перед первым боем, было огромным. Я никогда не думал, что буду плакать из-за пищи.

Это было очень сложно. Я съедал по четыре-пять тысяч калорий в день. Конечно, это была полезная пища – белки и углеводы. Никаких соусов. Это был настоящий кошмар – я заставлял себя есть», – сказал бывший чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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1 комментарий
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Некоторым бы твои проблемы !!!😂😂😂😂
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