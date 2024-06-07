Глава Дагестана Меликов вручил Махачеву орден Почета
Глава Республики Дагестан вручил Исламу Махачеву орден Почета III степени.
В ночь на 2 июня Махачев победил Дастина Порье в главном событии UFC 302, защитив чемпионский пояс в легком весе.
«Это победа нашего с вами земляка, это победа Ислама, это победа его духа, его воли, его семьи, его тренера, тех людей, которые вместе с ними были в октагоне.
Каждый из нас старался туда, за океан, частичку своей души отправить для того, чтобы поддержать», – сказал глава Дагестана Сергей Меликов.
Почему Махачеву было так тяжело против Порье?
Вселенная удушающих и болевых приемов Махачева – так разнообразно не побеждал даже Хабиб