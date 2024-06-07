Глава Дагестана Меликов вручил Махачеву орден Почета

Теги UFC MMA Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Глава Республики Дагестан вручил Исламу Махачеву орден Почета III степени.

В ночь на 2 июня Махачев победил Дастина Порье в главном событии UFC 302, защитив чемпионский пояс в легком весе.

«Это победа нашего с вами земляка, это победа Ислама, это победа его духа, его воли, его семьи, его тренера, тех людей, которые вместе с ними были в октагоне.

Каждый из нас старался туда, за океан, частичку своей души отправить для того, чтобы поддержать», – сказал глава Дагестана Сергей Меликов.

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1 комментарий
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Ценность этих орденов, от страха нохчи всем подряд раздают награды
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