Диаз отказался проводить дуэль взглядов с Масвидалем. Пресс-конференция закончилась массовой дракой

В Калифорнии состоялась пресс-конференция перед боем Нейт Диаз – Хорхе Масвидаль.

В конце мероприятия Диаз отказался участвовать в битве взглядов, после чего между командами бойцов произошла драка.

Поединок по правилам бокса между Диазом и пройдет в ночь на 7 июля в Анахайме. Бой будет рассчитан на 10 раундов и состоится в полутяжелой весовой категории (до 79 кг).

Соннен заявил, что ему предложили страховать бой Диаза и Масвидаля: «С радостью побью Хорхе»

Диаз отказался участвовать в пресс-конференции с Масвидалем: «##### этого ниггера. Поговори сам с собой, сраный ублюдок»