Диаз отказался проводить дуэль взглядов с Масвидалем. Пресс-конференция закончилась массовой дракой

Теги MMA Нейт Диаз бокс Хорхе Масвидаль Диаз - Масвидаль Бокс/MMA/UFC

В Калифорнии состоялась пресс-конференция перед боем Нейт Диаз – Хорхе Масвидаль.

В конце мероприятия Диаз отказался участвовать в битве взглядов, после чего между командами бойцов произошла драка.

Поединок по правилам бокса между Диазом и Масвидалем пройдет в ночь на 7 июля в Анахайме. Бой будет рассчитан на 10 раундов и состоится в полутяжелой весовой категории (до 79 кг).

Соннен заявил, что ему предложили страховать бой Диаза и Масвидаля: «С радостью побью Хорхе»

Диаз отказался участвовать в пресс-конференции с Масвидалем: «##### этого ниггера. Поговори сам с собой, сраный ублюдок»

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4 комментария
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Старички раскручивают бой на полную катушку)))
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В лучших традициях Махачкалы :)
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ну этот бой нужно теперь глянуть точно 🙂😁
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Старички раскручивают бой на полную катушку)))
По стопам хардкора)
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