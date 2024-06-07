Диаз отказался проводить дуэль взглядов с Масвидалем. Пресс-конференция закончилась массовой дракой
В Калифорнии состоялась пресс-конференция перед боем Нейт Диаз – Хорхе Масвидаль.
В конце мероприятия Диаз отказался участвовать в битве взглядов, после чего между командами бойцов произошла драка.
Поединок по правилам бокса между Диазом и Масвидалем пройдет в ночь на 7 июля в Анахайме. Бой будет рассчитан на 10 раундов и состоится в полутяжелой весовой категории (до 79 кг).
Соннен заявил, что ему предложили страховать бой Диаза и Масвидаля: «С радостью побью Хорхе»
Диаз отказался участвовать в пресс-конференции с Масвидалем: «##### этого ниггера. Поговори сам с собой, сраный ублюдок»