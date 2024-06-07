Кремлев – о бое Усика и Фьюри: «Было похоже на спарринг. Я это даже не смотрел»

Теги IBA Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Умар Кремлев Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Согласен ли с судейским решением в бою Усика и Фьюри? На самом деле бой был туда-сюда. Реванш все покажет. Но я, конечно, жду бои Бивола, Битербиева, потому что это интереснее, есть нокауты. Но не хотелось бы видеть бой между ними.

Сергей Ковалев хорошо отбоксировал. Честно сказать, бой Усика и Фьюри я даже не смотрел, только обсуждали. Неинтересно, когда нет драйва и риска. Больше было похоже на спарринг», – сказал президент Международной боксерской ассоциации (IBAУмар Кремлев.

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Умар Кремлев: «Не понимаю тех, кто готовы выступать на ОИ без флага и гимна. Это как от матери отказаться. Они не наши, предатели»

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9 комментариев
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Спасибо, эксперт
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Просто 🤡
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Это же который устраивает самопиарные «Бокс-Забеги», верно? Ну и чудик, конечно 🤡
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Это уже даже не 🤡, а какой то 🐏
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Бой был туда-сюда. Правда, я не смотрел. Ну ок
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Не смотрел, но "больше похоже на спарринг". Как можно тогда сделать такой вывод? Рассказали. Но рассказали после боя. До боя откуда ты мог знать?
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"Не читал, но осуждаю!"
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В этом бою драйва было больше, чем во всей твоей жизни
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"Вы слышали как поет Карузо?

Нет, но кое-что из его репертуара мне напел Моня.
Ни слуха, ни голоса у этого Карузо"...
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