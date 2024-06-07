Кремлев – о бое Усика и Фьюри: «Было похоже на спарринг. Я это даже не смотрел»

Умар Кремлев высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Согласен ли с судейским решением в бою Усика и Фьюри? На самом деле бой был туда-сюда. Реванш все покажет. Но я, конечно, жду бои , Битербиева, потому что это интереснее, есть нокауты. Но не хотелось бы видеть бой между ними.

хорошо отбоксировал. Честно сказать, бой Усика и я даже не смотрел, только обсуждали. Неинтересно, когда нет драйва и риска. Больше было похоже на спарринг», – сказал президент Международной боксерской ассоциации ( ) .

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