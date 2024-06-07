Кремлев – о бое Усика и Фьюри: «Было похоже на спарринг. Я это даже не смотрел»
Умар Кремлев высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Согласен ли с судейским решением в бою Усика и Фьюри? На самом деле бой был туда-сюда. Реванш все покажет. Но я, конечно, жду бои Бивола, Битербиева, потому что это интереснее, есть нокауты. Но не хотелось бы видеть бой между ними.
Сергей Ковалев хорошо отбоксировал. Честно сказать, бой Усика и Фьюри я даже не смотрел, только обсуждали. Неинтересно, когда нет драйва и риска. Больше было похоже на спарринг», – сказал президент Международной боксерской ассоциации (IBA) Умар Кремлев.
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