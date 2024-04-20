Кремлев – о реакции на бой Бивол – Бетербиев: «Не очень. Хотелось, чтобы они и дальше побеждали»

Теги Артур Бетербиев Дмитрий Бивол бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Умар Кремлев признался, что не рад поединку между Биволом и Бетербиевым.

«Моя реакция на подтверждение боя? Не очень, потому что я сильно уважаю и Бетербиева и Бивола, хотелось бы, чтобы они и дальше побеждали. Но здесь все равно должен определиться лучший. Я обоим желаю удачи, пусть победит сильнейший», – заявил президент IBA Умар Кремлев.

Напомним, объединительный бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдет в Саудовской Аравии 1 июня.

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