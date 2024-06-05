Царукян – об охоте на аллигатора: «Поймал его на удочку и задушил. Аллигаторов не жалко – они едят людей»

Арман Царукян рассказал об охоте на аллигатора.

«Я задушил аллигатора. Поймал его на удочку, вытащил из воды, задушил и положил на плечи. Это было во Флориде – я получил специальное разрешение, благодаря которому могу убивать аллигаторов.

Задушил его, а потом пристрелил. Как я получил разрешение? Друг раздобыл. Я часто убиваю животных, но не выставляю фотографии – мне их жалко. Но аллигаторов убивать можно. Они едят людей», – сказал легковес Арман Царукян.

Царукян сфотографировался с аллигатором в Майами

Арман Царукян: «В США нет той природы, которая есть в России»