Царукян – об охоте на аллигатора: «Поймал его на удочку и задушил. Аллигаторов не жалко – они едят людей»

Теги UFC MMA Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян рассказал об охоте на аллигатора.

«Я задушил аллигатора. Поймал его на удочку, вытащил из воды, задушил и положил на плечи. Это было во Флориде – я получил специальное разрешение, благодаря которому могу убивать аллигаторов.

Задушил его, а потом пристрелил. Как я получил разрешение? Друг раздобыл. Я часто убиваю животных, но не выставляю фотографии – мне их жалко. Но аллигаторов убивать можно. Они едят людей», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

Царукян сфотографировался с аллигатором в Майами

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5 комментариев
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Часто убиваю животных, но не выставляю фото. Мне их жалко. Кого жалко то? Фото что ли? А если животных, то нафиг убиваешь?
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🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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А ещё, если задушил, то зачем пристрелил после ?
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Больной человек... Да и человек ли?
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Какой-то странный он.
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