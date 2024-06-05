Царукян – об охоте на аллигатора: «Поймал его на удочку и задушил. Аллигаторов не жалко – они едят людей»
Арман Царукян рассказал об охоте на аллигатора.
«Я задушил аллигатора. Поймал его на удочку, вытащил из воды, задушил и положил на плечи. Это было во Флориде – я получил специальное разрешение, благодаря которому могу убивать аллигаторов.
Задушил его, а потом пристрелил. Как я получил разрешение? Друг раздобыл. Я часто убиваю животных, но не выставляю фотографии – мне их жалко. Но аллигаторов убивать можно. Они едят людей», – сказал легковес UFC Арман Царукян.
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