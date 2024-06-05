Джонс осваивает игру на гитаре: «Купил себе Fender. С нетерпением жду начала занятий»

Теги UFC MMA Джон Джонс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс сообщил, что начал осваивать игру на гитаре.

«Вчера вечером купил себе гитару Fender. Эта моя первая гитара. С нетерпением жду начала занятий», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе, опубликовав фотографию из музыкального магазина.

Джонс (27-1) в последний раз дрался в марте-2023, когда победил Сирила Гана удушающим приемом. В октябре прошлого года он получил разрыв грудной мышцы и перенес операцию.

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