Джонс осваивает игру на гитаре: «Купил себе Fender. С нетерпением жду начала занятий»
Джон Джонс сообщил, что начал осваивать игру на гитаре.
«Вчера вечером купил себе гитару Fender. Эта моя первая гитара. С нетерпением жду начала занятий», – написал в социальных сетях чемпион UFC в тяжелом весе, опубликовав фотографию из музыкального магазина.
Джонс (27-1) в последний раз дрался в марте-2023, когда победил Сирила Гана удушающим приемом. В октябре прошлого года он получил разрыв грудной мышцы и перенес операцию.
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