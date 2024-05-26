Фанат сделал 50 отжиманий за футболку в подарок от Джона Джонса: «Я согласился, но с условием: проигравший в «Камень-ножницы-бумага» встает в упор лежа»
Фанат сделал 50 отжиманий, чтобы получить футболку в подарок от Джона Джонса.
«Местные ребята в Альбуркерке набрались смелости и подошли ко мне в торговом центре, чтобы попросить меня купить им футболки за 100 долларов.
Библия учит: «Проси и тебе воздастся». Я оценил смелость этих ребят и предложил им сделку: я куплю им футболки, но проигравший в «Камень-ножницы-бумага» делает 50 отжиманий», − написал в соцсетях чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, прикрепив видео с отжиманиями.
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