Фанат сделал 50 отжиманий за футболку в подарок от Джона Джонса: «Я согласился, но с условием: проигравший в «Камень-ножницы-бумага» встает в упор лежа»

Фанат сделал 50 отжиманий, чтобы получить футболку в подарок от Джона Джонса.

«Местные ребята в Альбуркерке набрались смелости и подошли ко мне в торговом центре, чтобы попросить меня купить им футболки за 100 долларов.

Библия учит: «Проси и тебе воздастся». Я оценил смелость этих ребят и предложил им сделку: я куплю им футболки, но проигравший в «Камень-ножницы-бумага» делает 50 отжиманий», − написал в соцсетях чемпион в тяжелом весе Джон Джонс, прикрепив видео с отжиманиями.

Джон Джонс: «На подходе самый большой бой в моей жизни. Больше не отвлекаюсь»