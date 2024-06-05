«Кинопоиск» покажет новый сезон шоу The Ultimate Fighter с Шевченко и Грассо

«Кинопоиск» покажет новый сезон шоу TUF с Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

32-й сезон шоу будет эксклюзивно доступен на русском языке по подписке «Яндекс Плюс». Всего выйдет 12 эпизодов – премьера первого состоится 5 июня.

Напомним, что тренерами нового сезона станут и , которые дважды встречались в октагоне.

В марте-2023 Грассо победила удушающим приемом в четвертом раунде. Реванш, который состоялся в сентябре прошлого года, завершился вничью.

Валентина Шевченко и Алекса Грассо станут тренерами нового сезона шоу TUF

Грассо – о поединке с Шевченко: «Моя цель – нокаутировать ее»