«Кинопоиск» покажет новый сезон шоу The Ultimate Fighter с Шевченко и Грассо

Теги UFC MMA The Ultimate Fighter Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

«Кинопоиск» покажет новый сезон шоу TUF с Валентиной Шевченко и Алексой Грассо.

32-й сезон шоу будет эксклюзивно доступен на русском языке по подписке «Яндекс Плюс». Всего выйдет 12 эпизодов – премьера первого состоится 5 июня.

Напомним, что тренерами нового сезона станут Валентина Шевченко и Алекса Грассо, которые дважды встречались в октагоне.

В марте-2023 Грассо победила удушающим приемом в четвертом раунде. Реванш, который состоялся в сентябре прошлого года, завершился вничью.

Валентина Шевченко и Алекса Грассо станут тренерами нового сезона шоу TUF

Грассо – о поединке с Шевченко: «Моя цель – нокаутировать ее»

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