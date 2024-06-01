Тайсон – о переносе боя с Полом: «Джейк, возможно, ты и выиграл себе немного времени, но в итоге ты все равно будешь нокаутирован и навсегда вылетишь из бокса»

Майк Тайсон подтвердил перенос боя с Джейком Полом.

«К сожалению, из-за обострения язвы мой врач посоветовал снизить физические нагрузки на несколько недель, чтобы я мог отдохнуть и восстановиться.

Мое тело не было в лучшей форме с 90-х. Скоро я вернусь к полноценному графику тренировок. Джейк Пол, возможно, ты и выиграл себе немного времени, но в конце концов ты все равно будешь нокаутирован и навсегда вылетишь из бокса», – заявил экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон.

Бой Пола и Тайсона перенесен. Новую дату объявят на следующей неделе

У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?