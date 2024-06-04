Фергюсон начал подготовку к бою с Кьезой: «Даю старт чемпионскому дерьму»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Майкл Кьеза Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон начал подготовку к бою с Майклом Кьезой.

«Большие мечты требуют большого прыжка. Чемпион свеж. Начинаем чемпионское дерьмо», − написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон, который подерется с Майклом Кьезой 3 августа.

Напомним, что Фергюсон идет на серии из семи поражений. В последний раз Тони побеждал в 2019 году.

Тони Фергюсон подерется с Майклом Кьезой на турнире UFC on ABC 7

«Давайте, ублюдки. Я вас пятерых вынесу». Фергюсон проехался по Хабибу и в 40 не собирается уходить из UFC

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5 комментариев
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Эль Кукую уже 40 лет и он идёт на серии из 7 поражений подряд, по-моему это уже давно не чемпионское дерьмо, а просто дерьмо 😁
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Извините, а за что почетный тренер Манчестер Юнайтед хочет избить игрока Ювентуса?)))
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Кто о чем, а Тони про дерьмо... Как назовёшь корабль, так и поплывёт))
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Боюсь, это скорее шанс для Кьезы, чем для Тони.
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Тонио - лунатик
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