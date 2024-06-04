Фергюсон начал подготовку к бою с Кьезой: «Даю старт чемпионскому дерьму»

Тони Фергюсон начал подготовку к бою с Майклом Кьезой.

«Большие мечты требуют большого прыжка. Чемпион свеж. Начинаем чемпионское дерьмо», − написал в соцсетях боец UFC Тони Фергюсон, который подерется с Майклом Кьезой 3 августа.

Напомним, что Фергюсон идет на серии из семи поражений. В последний раз Тони побеждал в 2019 году.

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