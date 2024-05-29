Тони Фергюсон подерется с Майклом Кьезой на турнире UFC on ABC 7

Теги UFC Дана Уайт MMA полусредний вес (MMA) Майкл Кьеза Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

Тони Фергюсон и Майкл Кьеза подерутся в ОАЭ.

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок в полусреднем весе откроет главный кард турнира UFC on ABC 7, которой возглавит бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена.

Фергюсон проиграл семь боев подряд и в последний раз побеждал в 2019 году. Кьеза идет на серии из трех поражений, последняя победа состоялась в 2021 году.

«Давайте, ублюдки. Я вас пятерых вынесу». Фергюсон проехался по Хабибу и в 40 не собирается уходить из UFC

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10 комментариев
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просто зачем, Тони, уходи(
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Тони до победного, на финального, до ТАЛОГО
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Этого или пока вперед ногами с октагона не вынесут или в дурдом не увезут на ПМЖ хрен уволят
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Кто кого парни)?
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В ОАЭ похоже цирк намечается,и Диаз и Фергюсон в основном карде,похоже не вечер,шейхи развлекаются по полной...
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Кьеза сабом
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Главное верить, что в этом бою эль кукуй прервёт серию из поражений, вернёт былые кондиции 2013 года, а там уж и бой за нолик хабиба, против вернувшегося хабиба не за горами.
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До боя Умара с Кори октагон наполовину песком наполнится.
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Битва несчастных
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Ответ Алексей Кожакин
Кто кого парни)?
кто-то кого-то, ну там маааксимум ничя
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