Тони Фергюсон подерется с Майклом Кьезой на турнире UFC on ABC 7

Тони Фергюсон и Майкл Кьеза подерутся в ОАЭ.

Об этом объявил президент UFC Дана Уайт. Поединок в полусреднем весе откроет главный кард турнира UFC on ABC 7, которой возглавит бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена.

Фергюсон проиграл семь боев подряд и в последний раз побеждал в 2019 году. Кьеза идет на серии из трех поражений, последняя победа состоялась в 2021 году.

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