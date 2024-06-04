UFC перенес пресс-конференцию Конора и Чендлера в Дублине: «Как только у нас будет информация, мы сообщим новую дату»

Теги UFC MMA полусредний вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

Пресс-конференция Конора Макгрегора и Майкла Чендлера перенесена.

«Уважаемые фанаты. Запланированная на 3 июня пресс-конференция в Дублине пресс-конференция отложена до дальнейшего уведомления.

Мы искренне извиняемся перед всеми, кто планировал посетить мероприятие. Как только у нас будет информация, мы сразу же сообщим новую дату», − сказано в заявлении UFC.

Бой Конора Макгрегора и Майкла Чендлера возглавит турнир UFC 303, турнир пройдет в ночь на 30 июня в Лас-Вегасе (Невада).

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