Бой Пола и Тайсона перенесен. Новую дату объявят на следующей неделе
Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола перенесен.
Журналист Майкл Бенсон сообщает, что бой не состоится 20 июля из-за состояния здоровья Тайсона.
Несколько дней назад Майку стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Медики оказали помощь боксеру, у которого обострилась язва.
У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?
Каждый может считать себя победителем, у фанатов свои представления о том, как бы он сложился, а главное - никто не будет разочарован.
Ну и популярности на этом подняли