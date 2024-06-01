Бой Пола и Тайсона перенесен. Новую дату объявят на следующей неделе

Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола перенесен.

Журналист Майкл Бенсон сообщает, что бой не состоится 20 июля из-за состояния здоровья Тайсона.

Несколько дней назад Майку стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Медики оказали помощь боксеру, у которого обострилась язва.

У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?

Врачи допустили Тайсона до поединка с Полом