Бой Пола и Тайсона перенесен. Новую дату объявят на следующей неделе

Теги Майк Тайсон бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола перенесен.

Журналист Майкл Бенсон сообщает, что бой не состоится 20 июля из-за состояния здоровья Тайсона.

Несколько дней назад Майку стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Медики оказали помощь боксеру, у которого обострилась язва.

У Майка Тайсона обострилась язва. Боя с Полом не будет?

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1 комментарий
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Может и не стоит его проводить. Ведь лучший бой - бой, который не состоялся )
Каждый может считать себя победителем, у фанатов свои представления о том, как бы он сложился, а главное - никто не будет разочарован.
Ну и популярности на этом подняли
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