Уайт заявил, что оплатил операцию девушке из Тайланда: «Дочь одного тренера умирала, нужны были $50 тысяч»

Дана Уайт заявил, что потратил $50 тысяч на операцию незнакомому человеку.

«Один парень написал мне, что вернулся из Тайланда, где занимался муай-тай с одним тренером, чья дочь умирала.

Ей требовалась операция на сердце в течение нескольких дней, нужны были $50 тысяч, иначе она скоро умрет.

Тот парень сказал мне: «Дана Уайт, ты должен прямо сейчас помочь ей, ты столько спустил денег на блэкджек». Он набросился на меня, но я решил, что тот чувак абсолютно прав.

Я связался с ним, проверил информацию и отправил 50 тысяч. Теперь в их спортзале висит моя огромная фотография, а над кроватью той девушки висит моя фотка, будто я ее ангел-хранитель.

Я оплачиваю ее учебу и все медицинские процедуры. Не люблю о таком говорить, но мне повезло, что могу помогать другим», − сказал президент UFC Дана Уайт.

«Я Дана. Неужели вам, либеральным ублюдкам, этого мало?» Президент UFC сгорел на прожарке легенды НФЛ