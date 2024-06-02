Дастин Порье: «Не знаю, что буду делать дальше. Возможно, это был мой последний бой»

Дастин Порье прокомментировал поражение от Ислама Махачева.

« – чемпион. Думаю, что я хорошо защищался от тейкдаунов – работал со мной на протяжении шести недель. Я остановил большую часть попыток, но потом он схватил меня за лодыжку – и после этого все закончилось.

Я знаю, что могу конкурировать с лучшими бойцами. Но ради чего мне продолжать драться? Я провел почти 50 боев. Честно говоря, не знаю, что буду делать дальше. У меня маленькая дочь. Возможно, это был мой последний бой», – сказал легковес UFC Дастин Порье.

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