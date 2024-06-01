Шлеменко – об общении Усика с тренером на русском языке в бою с Фьюри: «Он думает на русском»

Шлеменко объяснил, почему Усик общался с тренером на русском языке в бою с Фьюри.

«Усик на русском разговаривал всю жизнь. Ему тяжело переучиться. Он думает на русском. Когда он говорит на украинском, ему нужно задуматься.

Когда мне нужно сказать что-то по-английски, я тоже задумываюсь. Но он, конечно, по-украински говорит лучше, чем я по-английски», – заявил боец MMA Александр Шлеменко.

Напомним, 18 мая Александр Усик победил Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

Бой Хрговича и Дюбуа будет за временный пояс. Усик остается абсолютным чемпионом мира (журналист Дэн Рафаэл)

Почему нам обязательно нужен реванш Усика и Фьюри