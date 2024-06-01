Махачев – о перепалке с Порье: «Он извинился, мы все уладили. Но я все равно его финиширую»

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Махачев прокомментировал конфликт с Порье, едва не закончившийся дракой.

«Дастин сказал несколько плохих слов на пресс-конференции. Но на церемонии взвешивания мы все уладили. Он извинился и сказал, что я не так его понял. Я уважаю Порье. Это легенда нашего спорта. Но я финиширую его», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Махачев пригрозил дать пощечину Порье на стердауне: Исламу не понравилось, что Дастин назвал его «Motherfucker»

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1 комментарий
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В этом вся суть жизни. Извинился или нет, тебя все равно финишируют👊
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