Взвешивание UFC 302: Порье и Махачев в весе, Стрикленд и Коста показали одинаковые цифры
В ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) состоится турнир UFC 302, в главном бою которого встретятся Ислам Махачев и Дастин Порье. На кону будет стоять титул в легком весе.
За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:
- Ислам Махачев (70,3 кг) против Дастина Порье(70,3 кг);
- Шон Стрикленд (83,91 кг) против Пауло Косты (83,91 кг);
- Кевин Холланд (83,91 кг) против Михал Олексейчук (83,91 кг);
- Нико Прайс (77,11 кг) против Алекса Мороно (77,11 кг);
- Рэнди Браун (77,11 кг) против Элизеу Залески (77,11 кг);
- Сезар Алмейда (83,91 кг) против Романа Копылова (83,91 кг);
- Жаилтон Алмейда (109,32 кг) против Александра Романова (120,2 кг).
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