Взвешивание UFC 302: Порье и Махачев в весе, Стрикленд и Коста показали одинаковые цифры

В ночь на 2 июня в Нюарке (Нью-Джерси) состоится турнир UFC 302, в главном бою которого встретятся Ислам Махачев и Дастин Порье. На кону будет стоять титул в легком весе.

За сутки до турнира состоялась процедура взвешивания:

(70,3 кг) против (70,3 кг);

(83,91 кг) против (83,91 кг);

(83,91 кг) против Михал Олексейчук (83,91 кг);

Нико Прайс (77,11 кг) против Алекса Мороно (77,11 кг);

Рэнди Браун (77,11 кг) против Элизеу Залески (77,11 кг);

Сезар Алмейда (83,91 кг) против Романа Копылова (83,91 кг);

Жаилтон Алмейда (109,32 кг) против Александра Романова (120,2 кг).

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