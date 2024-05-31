ACA 176: Рамос против Абдулхаликова, Галиев против Пиртеи и другие бои

В Уфе (Башкортостан) проходит турнир ACA 176, в главном бою которого пройдет поединок четвертьфинала Гран-при в легком весе между Дави Рамосом (12-5) и Али Абдулхаликовым (14-2).

Другие бои главного карда:

(36-14) против Аурел Пиртеа (26-15-1);

(25-10) против Кристиан Бинзан (9-8);

Жозиэл Силва (20-7) победил Ахмеда Мусакаева (12-3) раздельным решением судей (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 29-28);

Жакшылык Мирзабеков (12-2) победил Николая Алексахина (25-8-1) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 29-28).

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